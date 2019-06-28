شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1363 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1369، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1362، بينما حقق الأعلى مستوى له عند 1.1376.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاعاً 0.3% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.2% مقابل ارتفاع 1.4%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات من المنطقة صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لفرنسا والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد تعكس استقرار الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيار/مايو.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.2% مقابل 1.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة للشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقراراً عند 0.2% خلال أيار/مايو دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.2 في أيار/مايو الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.4 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو عند 97.9 ومقابل 100.0 في أيار/مايو.