شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ نهاية الشهر الماضي، ولتعد بصدد استأنف مسيرات مكاسبها الشهرية التي توقفت الشهر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 20 آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتزامن مع فعليات قمة مجموعة العشرين في اليابان وتسعير الأسواق للإضرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبالأخص التوترات القائمة بين واشنطون وطهران.

وفي تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.15% لتتداول عند مستويات 59.13$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.22$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.35% لتتداول عند 66.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.51$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.22 مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقراراً عند 0.2% خلال أيار/مايو دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.2 في أيار/مايو الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.4 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو عند 97.9 ومقابل 100.0 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع العجز إلى 12.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 21 من هذا الشهر مقابل 3.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.7 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 469.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.0 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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على الصعيد الأخر، تتوجه أنظار المستثمرين إلى قمة العشرين باليابان مع التطلع إلي اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج غداً على هامش القمة، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الأول لآسيا تشارلز فريمان في غرفة التجارة الأمريكية لشبكة "سي-أن-بي-سي" بأن أي تعريفة جديدة محتملة على الواردات الصينية الباقية "لا تعني بالضرورة" الرسوم الكاملة 25%.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعرب الأربعاء الماضي في تصريحات له لشبكة "سي-أن-بي-سي" عن اعتقاده بأن هناك "طريق" للولايات المتحدة والصين لإتمام صفقة تجارية، موضحاً أنه تم إنجاز 90% من الاتفاق التجاري مع الصين وسط أعربه عن أماله في التوصل لاتفاق تجاري لبلاده مع الصين في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد موعد إقرار الاتفاق التجاري مع الصين.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب نوه سابقاً لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن أمريكا أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وأن هذه القائمة قد تخضع لرسوم، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن آماله في إلا تخوض أمريكا حرباً مع إيران، مع أفادته بأن بلاده في موقف قوي للغاية وأنه إذا ما وقت الحرب، فأنها لن تستمر لوقت طويل، موضحاً أنه لا يرغب في إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، حتى في حال نشوب نزاع مسلح هناك، ويأتي ذلك في أعقاب فرض الإدارة الأمريكية الاثنين الماضي عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

وفي المقابل أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي أيضا الأربعاء على أن بلاده لن ترضخ أمام الضغوط الأمريكية، مع أفادته بأن عرض الإدارة الأمريكي لإجراء مفاوضات مع طهران هو مجرد خدعة، وفي نفس السياق، نوه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف آنذاك لكون العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران لن تساهم في بدء حوار معها، مع أعربه عن كون حل الخلافات القائمة بين واشنطون وبكين سيتم عن طريق المفاوضات.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 21 من حزيران/يونيو، موضحة ارتفاعها لأول مرة قي للأسبوع الثالث، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.