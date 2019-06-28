شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد أول مكاسب شهرية في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ السابع من حزيران/يونيو الجاري، حينما اختبر الأعلى له منذ الثامن من أيار/مايو الماضي، بينما لا يزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 03:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.7007، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7009، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6998، بينما حقق الأعلى له في ثلاثة أسابيع عند 0.7010.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقراراً عند 0.2% خلال أيار/مايو دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.2 في أيار/مايو الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.4 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو عند 97.9 ومقابل 100.0 في أيار/مايو.