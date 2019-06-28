تفاصيل وشروط قروض السيارات الجديدة في 7 بنوك خاصة وإسلامية

مصراوي
تعمل البنوك سواء الخاصة أو العامة أو الإسلامية على تقديم قرض للسيارات بهدف جذب عملاء جدد أو مساعدة عملائهم على شراء سيارة بأقساط شهرية.
وتتنافس البنوك على المزايا المقدمة على قرض السيارة في نسبة الفائدة، وقيمة القرض، ومدة سداد القرض، وإمكانية تحويل الراتب من عدمه على البنك، ونسبة التمويل المقدمة من البنك من إجمالي ثمن السيارة، ونسبة المصاريف الإدارية.
ويطلب البنك من العميل استيفاء بعض الأوراق قبل الموافقة على القرض، تشمل شهادة إثبات دخل معتمدة من جهة العمل، وصورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث لا يتجاوز 3...
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