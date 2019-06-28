هبوط أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ يترقب المتعاملون أي تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مُقرر بين رئيسي البلدين يوم السبت في مجموعة العشرين، ويتطلعون إلى اجتماع أوبك الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.20 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 59.13 دولار للبرميل.

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ويجتمع زعماء دول مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت في أوساكا باليابان، لكن الاجتماع الأكثر ترقبا يُعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت.

ويضغط نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على أسعار النفط، ويغذي مخاوف بأن تباطؤ النمو العالمي فد يؤثر سلبا على

الطلب على الخام.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، المجموعة المعرفة باسم أوبك+، عقد اجتماعات يومي الأول والثاني من يوليو تموز في فيينا لاتخاذ قرار بشان تمديد تخفيضاتهم للإنتاج.

واتفق أعضاء أوبك+ على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.