شكرا لقرائتكم الأسهم البحرينية تربح 51 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 19:20

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الخميس) ارتفاعه بنسبة 0.53 في المئة تعادل 7.68 نقطة، صعودا الى 1468.30 نقطة في مقابل 1460.62 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 9.80 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.20 في المئة ما يعادل 1.51 نقطة الى 758.39 مقابل 756.88 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.04 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 5.2 مليون سهم في مقابل 7.1 مليون اليوم السابق بنسبة 27 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 1.34 مليون دينار في مقابل 1.73 مليون اليوم السابق بنسبة 22 في المئة، نفذت من خلال 80 صفقة في مقابل 99 صفقة بتراجع 19 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.2 بليون دينار بزيادة 51 مليونا نسبتها 0.56 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 11 شركة، وهبطت شركة واحدة، واستقرت 3 شركات أخرى.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 899 الف دينار بحريني، شكلت 67 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.92 مليون سهم، نفذت من خلال 30 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 869 الف دينار، نسبتها 65 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 2.7 مليون سهم، تلاه سهم بتلكو بسيولة 163 ألف دينار نسبتها 12 في المئة، من تداول 462 ألف سهم.