شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت على رغم تراجع الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:57

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) ارتفاعا في مؤشراتها الثلاثة، جاء ذلك على رغم تراجع معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 28 في المئة الى 35 مليون دينار في مقابل 49 مليونا لليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة 5 في المئة الى 138 مليون سهم في مقابل 146 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة 23 في المئة الى 5924 صفقة.



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وصاحب تراجع الاداء، ارتفاعا في مؤشر السوق الاول 0.23 في المئة يعادل 14 نقطة الى 6359 نقطة في مقابل 6344 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.05 في المئة تعادل نقطتين الى 4744 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.18 في المئة الى 5813 نقطة.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم ميزان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.83 في المئة، وصولاً إلى 624 فلساً، من تداول 267 ألف سهم، بلغت قيمتها 166 ألف دينار نفذت من خلال 90 صفقة.

وحقق سهم "بوبيان ب" أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.68 في المئة، هبوطا إلى 880 فلسا، من تداول 507 ألاف سهم، قيمتها 456 ألف دينار، جاءت من خلال 112 صفقة.

وسجل سهم وطني أكبر سيولة متداولة بلغت 6.55 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.83 في المئة الى 974 فلساً، من تداول 6.7 مليون سهم، تلاه سهم بيتك بسيولة 5.3 مليون دينار من تداول 7.4 مليون سهم.