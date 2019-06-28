شكرا لقرائتكم "التأمين" أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:57

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الخميس) ارتفاعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 34 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 15 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة أخرى، واستقرت 5 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 576 بليون ريال بزيادة 717 مليون نستبها 0.12 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا محدودا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 4 في المئة الى 289 مليون ريال في مقابل 302 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 1 في المئة الى 59 مليون سهم، في مقابل 58 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 46 في المئة الى 6326 صفقة في مقابل 4336 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.27 في المئة، تعادل 28 نقطة، وصولا الى 10444 نقطة في مقابل 10416 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 1.41 في المئة.

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وطاول الهبوط مؤشرات 3 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر التأمين بخسارة 0.68 في المئة، الى 3095 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 0.51 في المئة، ثم مؤشر المصارف الهابط 0.41 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 0.48 في المئة الى 4039 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 0.43 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر جميع الأسهم 0.28 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي سادس أكبر زيادة 0.27 في المئة، تلاه مؤشر النقل الصاعد 0.25 في المئة، وسجل مؤشر العقارات أقل زيادة 0.19 في المئة.