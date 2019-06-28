شكرا لقرائتكم أميركا تكتشف خللاً جديداً محتملاً في طائرات "737 ماكس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 18:56

أعلنت إدارة الطيران الفيديرالية الأميركية أنها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات "بوينغ 737 ماكس"، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً.



وأعلنت الإدارة في بريد إلكتروني: "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أن من الآمن القيام بذلك"، مشيرةً إلى أن "إدارة الطيران الفيديرالية رصدت أخيراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.

ولكن مصدراً مطّلعاً على الملف أفاد وكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه، بأن الخلل اكتشفه الأسبوع الماضي طيّارو إدارة الطيران الفيديرالية خلال تجارب أجروها على جهاز محاكاة.

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وأضاف المصدر أن طيّاري إدارة الطيران الفيديرالي فشلوا خلال التجارب التي أجروها على جهاز المحاكاة في استعادة السيطرة على الطائرة بعد تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة (أم سي إيه أس) وهو البرنامج الالكتروني المسؤول عن الكارثتين الجويّتين.

ومن المتوقّع أن يؤدّي هذا الخلل إلى إرجاء موعد تجربة هذه الطائرة أثناء الطيران الفعلي، وهو اختبار لابدّ منه لاستصدار رخصة طيران جديدة لهذا الطراز الممنوع من التحليق في العالم منذ منتصف آذار (مارس) الماضي.

وفي 10 آذار تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز "737 ماكس" بعد دقائق على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدّى إلى مصرع كل من على متنها وعددهم 257 شخصاً. وجاءت تلك الكارثة بعد تحطّم طائرة تابعة لشركة "لايون إر" من الطراز ذاته في تشرين الأول (أكتوبر) بعد وقت قصير على إقلاعها من جاكرتا، ما أودى بحياة 189 شخصاً كانوا على متنها.