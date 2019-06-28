روسيا: سنناقش اتفاق النفط مع السعودية ونعلن عنه في يوليو المقبل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية وروسيا اتفقتا على الإبقاء على تخفيضات الإنتاج يقول “سنناقش هذا ونعلن عنه …في يوليو”.

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وقال وزير الطاقة الروسي: ما زلنا نناقش مسألة الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط في الوقت الحالي.

وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي اليوم الجمعة إن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو حزيران.