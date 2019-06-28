كتب: ضياء السقا
واصل سعر الذهب، تراجعه في السوق المصري، اليوم الجمعة 28 يونيو، بمقدار 9 جنيهات، بالمقارنة بأسعار أمس الخميس.
وانخفض عيار 21 لـ648 جنيها، اليوم، بعدما سجل أمس 657.
وكان عيار 21 قد سجل الثلاثاء الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الجمعة كالتالي:
عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 657 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 741 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5148 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 14 جنيها في 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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