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هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 14 جنيها في 3 أيام

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كتب: ضياء السقا

واصل سعر الذهب، تراجعه في السوق المصري، اليوم الجمعة 28 يونيو، بمقدار 9 جنيهات، بالمقارنة بأسعار أمس الخميس.

وانخفض عيار 21 لـ648 جنيها، اليوم، بعدما سجل أمس 657.

وكان عيار 21 قد سجل الثلاثاء الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الجمعة كالتالي:

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عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 657 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 741 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5148 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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