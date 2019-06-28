شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: إقفال طرح يونيو بيغ صكوك بـ2.7 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة المالية السعودية إنها أصدرت صكوكاً محلية بقيمة 2.744 مليار ريال شهر يونيو الجاري تحت برنامج الصكوك الشهرية للمملكة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها أصدرت الصكوك في ثلاث شرائح.. الأولى بقيمة 1.1 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.

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وأشارت الوزارة أن الشريحة الثانية بقيمة 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.

وأما الشريحة الثالثة فستكون بقيمة 1.299 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.

وكشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين بالسعودية، في وقت سابق أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.