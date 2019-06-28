- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية توقع اتفاقا مع "هيونداي أويل" لمدة 20 عاماً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية مدته 20 عاماً لتوريد النفط الخام.
وبموجب الاتفاق ستورد أرامكو السعودية إلى "هيونداي أويل" 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام على أساس سنوي.
وأشارت الشركة إلى أنها وقعت اتفاقاً آخر لتوريد الخام مع الذراع التجارية لأرامكو السعودية، بحسب وكالة رويترز.
ومن المقرر أن تشتري هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية 100 ألف برميل يومياً من الخام غير السعودي سنويا من أرامكو للتجارة لمدة 20 عاماً.
وتعكس الاتفاقيات الموقعة بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الجنوبية التزام أرامكو السعودية بأمن إمدادات الطاقة وتنميتها في آسيا.
وتغطي الاتفاقيات، التي وقعتها أرامكو مع شركات، من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية توقع اتفاقا مع "هيونداي أويل" لمدة 20 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.