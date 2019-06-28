شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات رسمية بنمو الاقتصاد السعودي 2.5% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ن روح الإصلاح الاقتصادي تكمن في التنوع وهو ما تسعى الحكومة إليه في المرحلة الحالية.

وكشف محمد التويجري في مقابلة مع قناة العربية على هامش زيارة الوفد السعودي برئاسة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية، عن توقعات نمو الاقتصاد السعودي بـ2.5% في 2019، وأشار إلى أنه لا يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي، واصفا إياها بالمحدودة.

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وأضاف أن برامج الرؤية، والاستثمارات السعودية، بالإضافة للمبادرات الداخلية والأتمتة سترفع من معدلات النمو للاقتصاد السعودي لهذا العام.

وأشار خلال اللقاء إلى رغبة الكوريين بتعويض أي ضرر قد يلحق باقتصادهم جرّاء الحرب التجارية بين أميركا والصين، عبر الدخول للسوق السعودية بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية خلال أبريل الماضي أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.