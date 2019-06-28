شكرا لقرائتكم خبر عن "متلايف للتأمين" تُجدد وثيقة تأمين لطرف ذو علاقة بقيمة 400 ألف ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التفيذيين السنوية باسم البنك العربي الوطني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 400 ألف ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).

وأفاد البيان، بأن تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة مدتها اثنا عشر شهرًا ابتداءً من تاريخ الأول من يوليو المُقبل، علماً بأن الأثر المالي سيظهر لهذه الوثيقة في النتائج المالية لعام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بلغت 20.99% من رأس المال البالغ 180 مليون ريال، وذلك بناءً على نتائجها المالية غير المراجعة لشهر أبريل من العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن أسباب تحقيق الخسائر تعود إلى انخفاض أقساط التأمين المكتتبة مقارنةً بحجم المصاريف الإدارية والعمومية.

وبحسب البيان، سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.