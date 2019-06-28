شكرا لقرائتكم خبر عن "الكثيري" تمدد اتفاقية تسهيلات مع "بنك الرياض" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض، لزيادة قيمة التسهيلات من 3 مليون ريال إلى 4 مليون ريال، بعد إضافة 1 مليون ريال سعودي لقيمة التسهيلات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الخميس، بأن بهذه الزيادة يصبح إجمالي التسهيلات الممنوحة من بنك الرياض للشركة بقيمة 10.521 مليون ريا، على أن تمتد فترة التسهيلات تمتد إلى 12 يونيو 2021، وقابلة للتجديد لمدد أخرى.

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وقالت الشركة، إن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الربح الناتج من عقد توريد المصدات الخرسانية للقوات الجوية.