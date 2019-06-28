شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة تكافل" و"سوليدرتي" توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج الشركتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وقالت الجزيرة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنها ستقوم- مع سوليدرتي- ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

وبحسب البيان، ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء الربع الأول من عام 2020، أيهما أسبق.

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واتفقت شركة الجزيرة وشركة سوليدرتي على انه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الاسهم بحيث ستقوم شركةالجزيرة تكافل تعاوني عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن نسبة التبادل (swap ratio) ما بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني ومساهمى شركة سوليدرتي سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share ) بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين.

ووفقاً للبيان، قامت شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية(الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة تكافل حققت صافي أرباح بلغ 7.5 مليون ريال بالربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.