شكرا لقرائتكم خبر عن "ثمار" تتحول لتحقيق الخسائر وتتكبد 2.2 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وبحسب البيان، حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.02 مليون ريال، مُقابل أرباح تشغيلية بلغت 2 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق، إلى إنخفاض نسبة المبيعات بسبب إنخفاض القوه الشرائية وإرتفاع تكلفة المبيعات.

ووفقاً للبيان، تراحعت الإيرادات بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 22.5 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 23.5 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغت 4.490 مليون ريال في العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغت 8.7 مليون ريال في 2017.

وأرجعت الشركة سبب الخسارة خلال 2018 إلي انخفاض مجمل الربح بما يقارب 19 مليون ريال نتيجة لانخفاض المبيعات نظراً لانخفاض القوة الشرائية مقارنة بالعام السابق.