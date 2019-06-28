شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا" توقع عقد مرابحة مع مصرف الراجحي بقيمة 166 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن توقيعها عقد مرابحة مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط وذلك بقيمة إجمالية تقدربـ 166 مليون ريال سعودي.

وقالت اكسترا، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي كأول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، وأول عملية بيع لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول في المملكة.

وتوضح الاتفاقية مدى نجاح الشركة في إدارتها لمحفظة البيع بالتقسيط في شتى النواحي كجودة عملاء المحفظة وإدارة مخاطر المحفظة وتحقيق نسب جيدة للقروض المتأخرة والمتعثرة والتي وصلت إلى اقل من 10% و3% على التوالي من إجمالي حجم المحفظة والبالغ قيمتها 377 مليون بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

ومن المتوقع أن تُسهم عملية البيع في توفير مصادر متنوعة للتمويل وأيضا تحسين النسب المالية للميزانية العمومية للشركة، مما سيكون له الأثر على تحسن التصنيف الائتماني للشركة في المستقبل بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة.

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وبناءً عليه، ستقوم الشركة المتحدة للإلكترونيات بإستبعاد الذمم المدينة الخاضعة لعملية البيع واستخدام المبالغ الناتجة عن تلك المعاملة في تخفيض مديونيات الشركة لدى البنوك.

وبذلك ستحصل الشركة على تدفقات نقدية فورية بقيمة 160 مليون ريال في مقابل عقد البيع البالغ 166 مليون ريال، وعليه فإن إجمالي الأثر المالي على الربحية في الفترات القادمة يكون بقيمة 12.1 مليون ريال متضمنة مخصص تحوطي بقيمة 10 مليون ريال.

وتتوقع اكسترا تحقيق ارتفاع في أرباح الربع الثاني 2019 بقيمة 17.2 مليون ريال، وفي المُقابل تتوقع انخفاض في أرباح الربع الثالث والرابع من عام 2019 وخلال عام 2020، بقيمة 10.1 مليون ريال و7.6 مليون ريال و11.7 مليون ريال على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن اكسترا حققت صافي أرباح بلغ 34 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 21.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الأول يعود إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.