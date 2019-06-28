شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "جو" تتراجع 71% خلال العام المنتهي في مارس 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة عذيب للاتصالات "جو"، المصدرة اليوم الخميس، تراجعاً في الخسائر المُحققة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018 بنسبة 70.8%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغت 36.7 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018، مُقابل صافي خسائر بلغ 125.3 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2017.

وعزت الشركة التراجع في الخسائر إلى زيادة في إجمالي الربح بمبلغ 12.31 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة في تكلفة الخدمات بمبلغ 45.76 مليون ريال سعودي، وزيادة في الإيرادات بمبلغ 58.07 مليون ريال سعودي.

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كذلك حققت الشركة انخفاضا في مصروفات التشغيل بمقدار 76 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في مصاريف الإهلاك والإطفاء بمبلغ 50.8 مليون ريال.

ووفقاً للبيان، تراجعت الخسائر التشغيلية بنسبة 81.6% إلى 20 مليون ريال ، مُقابل سائر تشغيلية بلغت 108.1 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت انخفاض في الخسائر المتراكمة إلى 117.966 مليون ريال، وذلك بنسبة 33.65% من رأسمالها كما في 24 أبريل 2019.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن السبب الرئيسي لانخفاض خسائر الشركة يعود إلى تخفيض رأس المال إلى 350.529 مليون ريال، حيث تم إطفاء 50% من الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 121.971 مليون ريال.