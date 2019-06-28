الان تتابع بيانات: انخفاض واردات آسيا من نفط إيران في مايو لأدنى مستوى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:
أفادت بيانات حكومية ومصادر تجارية اليوم الجمعة أن واردات آسيا من النفط الخام الإيراني انخفضت في مايو أيار لأدنى مستوياتها فيما لا يقل عن خمس سنوات بعد أن خفضت الصين والهند مشترياتهما في ظل العقوبات الأمريكية، بينما أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات.
وبلغ إجمالي واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا 386 ألفا و21 برميلا يوميا في مايو أيار بانخفاض نسبته 78.5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام مسجلا أدنى مستوى شهري منذ 2014 وفقا لبيانات جمعتها رويترز.
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