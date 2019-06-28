شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.95 درهم، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 0.90 درهم، وبالتزامن مع استمرار الأداء السلبي للمؤشرات الفنية، حيث يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.9 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط