شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يغلق في المنطق الخضراء -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.713 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق ما بين مستوى 0.7 ومستوى 0.74 درهم، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.71 وبين مستوى المقاومة هو 0.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد