شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0.221 درهم، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بجلسة الاثنين الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار الأداء الإيجابي، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.2 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.24 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.21 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط