- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0.221 درهم، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بجلسة الاثنين الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار الأداء الإيجابي، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.2 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.24 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.21 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.22 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 27-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.