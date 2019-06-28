شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يقفد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.588 درهم، مسجلا اعلى مستوى عند 0.605 درهم، الا انه تحرك لاسفل ليغلق عند مستوى 0.580 درهم، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 0.55 ثم 0.50 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.62 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط