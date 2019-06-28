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شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل كما توقعنا في تقريرنا الأخير مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 0.94 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، حيث انهى تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء عند مستوى 0.95 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.85 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.96 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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