«دبي المالي العالمي» يناقش تحسينات قانون العمل الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استضاف مركز دبي المالي العالمي أمس جلسة خاصة لمناقشة تحسينات وتأثيرات قانون العمل الجديد الذي أصدره مؤخراً، وذلك في مركز المؤتمرات الكائن في مركز دبي المالي العالمي.

وأقيمت الجلسة بمشاركة جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وغوردون بار، شريك ورئيس قسم التوظيف والحوافز في شركة «التميمي وشركاه»، وريبيكا فورد، شريك في شركة «كلايد اند كو»، وبن براون، مدير قانوني في شركة «كلايد اند كو»، حيث سلّطوا الضوء على عدد من المجالات الرئيسية التي يغطيها القانون الجديد، إلى جانب مزاياه وفوائده.

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