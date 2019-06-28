شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يحصل على موافقة «المركزي» للاستحواذ على «دنيز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة، قولها إن بنك الإمارات دبي الوطني حصل على موافقة من مصرف الإمارات المركزي للمضي قدماً في صفقة استحواذه على «دنيز بنك» التركي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة الهيئة المصرفية التركية قبل إنجاز العملية.

ووقع «الإمارات دبي الوطني» في شهر إبريل/‏ نيسان الماضي، على صفقة معدلة لشراء الوحدة التركية المملوكة بالكامل لمصرف «سيربنك» الروسي في مقابل 15.48 مليار ليرة تركية (2.7 مليار دولار). واستفاد «الإمارات دبي الوطني» من التراجعات التي شهدتها الليرة التركية خلال الفترة الماضية، عبر توفير مبلغ 400 مليون دولار في صفقة شراء البنك التركي، نتيجة انخفاض قيمة العملة التركية. وكانت صفقة الشراء الرئيسية وقعت في 2018. (وكالات)

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