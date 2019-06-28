شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الوقود 24 فلساً في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود لائحة أسعار شهر يوليو المقبل، لتسجل الأسعار اعتباراً من الاثنين انخفاضات تصل إلى 24 فلساً في سعر البنزين خصوصي 95، مقارنة بأسعارها خلال يونيو/‏ حزيران الجاري.

وينخفض سعر بنزين 98، من 2.53 درهم حالياً إلى 2.3 درهم في يوليو بتراجع 23 فلساً، مقابل تراجع بنزين 95 إلى 2.18 درهم مقابل 2.42 خلال الشهر الجاري. أما بنزين بلس 91 فيتراجع 21 فلساً إلى 2.11 درهم مقارنة ب 2.32 درهم.

وسجل سعر لتر الديزل تراجعاً ب 18 فلساً فقط من 2.53 درهم خلال يونيو الجاري ليصبح 2.35 درهم في يوليو المقبل.

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