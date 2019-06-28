شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي.. هجمات على كل الجبهات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بحرب استباقية قبيل انطلاق «قمة العشرين»، فيما المقرر أن يجري ترامب اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش القمة هذا الأسبوع.وقبل أن تبدأ القمة أعمالها اليوم، وجه ترامب سهامه إلى المشاركين، من حلفاء وخصوم سيلتقيهم في القمة التي تستضيفها أوساكا اليابانية ويتوقع أن تطغى عليها الانقسامات. وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي في أوساكا الساحلية حيث يجتمع الجمعة والسبت قادة الدول العشرين الأقوى في العالم، في لقاء قد يكون الأهم منذ أول اجتماع للمجموعة في خريف عام 2008، في خضم الأزمة المالية العالمية.فالرئيس الأمريكي الذي يملأه الحماس منذ بدء حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وجه انتقادات حادة إلى اليابان وألمانيا والهند، ناهيك عن الصين. وهي الدول التي سيجتمع مع قادتها على انفراد في أوساكا.ومن بين كل اللقاءات الثنائية، سيكون لقاء يوم غد السبت مع نظيره الصيني شي جينبينغ عبارة عن قمة داخل القمة. إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم. ووصل شي بدوره أمس إلى أوساكا.وتهدد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على جميع وارداتها من الصين في إجراء عقابي يهدد النمو العالمي البطيء بالفعل.وقال دونالد ترامب في مقابلة الأربعاء مع «فوكس بزنس نيوز» «الاقتصاد الصيني ينهار ويريدون اتفاقاً»، مع العلم بأنه لا توجد إشارات إلى انهيار الاقتصاد الصيني.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ الخميس «نرفض تكتيك المضايقة التجارية بواسطة الرسوم الجمركية المطبقة من جانب واحد». وعلى الرغم من هذه التصريحات والردود غير الودية، يتوقع أغلبية الخبراء أن يتوصل الطرفان إلى هدنة في أوساكا.وهاجم الرئيس الأمريكي بشكل منهجي حلفاء بلاده التقليديين في الساعات الأخيرة. فسخر على سبيل المثال من اعتماد اليابان على الولايات المتحدة في قضايا الدفاع. وقال ترامب إن واشنطن لن تتردد في خوض الحرب من أجل حليفتها، لكن إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم، فإن اليابانيين ببساطة سيكتفون بمتابعة ما يجري عبر تلفزيونهم من ماركة «سوني».وندد في طائرته الرئاسية «إير فورس وان» بالرسوم الجمركية «غير المقبولة» التي تفرضها الهند على بضائع أمريكية، موجهاً بذلك تحذيراً إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وصل الرئيس الصيني شي جين بينج الخميس، إلى أوساكا عشية قمة لمجموعة العشرين تسودها الانقسامات، في ظل تصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصعيد على كل جبهات.ومن المتوقع أن يكون اللقاء بين شي وترامب المقرر غداً السبت من المحطات الأبرز في قمة عاصفة تعقد وسط حروب تجارية وتصعيد بشأن إيران وخلافات حول المناخ.ويلتقي رؤساء الدول والحكومات لأكبر عشرين اقتصاداً في العالم تمثل حوالى 85% من الثروات السنوية العالمية، الجمعة والسبت في المدينة البالغ عدد سكانها قرابة ثلاثة ملايين والتي تعتبر ثاني مركز اقتصادي لليابان.وإلى جانب البرنامج الرسمي للقمة وإصدار بيان مشترك ستكون صياغته «على قدر خاص من الصعوبة هذه السنة» وفق مصدر ألماني، يتركز الترقب على اللقاءات الثنائية وفي طليعتها الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي، وهي التي ستطبع أجواء القمة.سيكون محور اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني الحرب التجارية والتكنولوجية التي تدور بين البلدين، ولا سيما مع تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية مشددة على مجمل واردات المنتجات الصينية.وطبقا لأسلوبه المعهود، شدد ترامب الضغط على الصين قبل القمة معلنا في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس بيزنيس نيوز» الأربعاء أن «اقتصاد الصين ينهار، يريدون التوصل إلى اتفاق».

«اتفاق مصغر»

ولا يمكن التكهن مسبقا بمواقف رجل الأعمال السابق الجمهوري، ولا سيما بعدما أطلق حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة مضاعفا التصريحات والمواقف النارية، غير أن غالبية الخبراء يتوقعون هدنة بين الصين والولايات المتحدة.

يرى ديفيد دولار من مركز «بروكينغز إنستيتيوشن» للدراسات أنه من الممكن التوصل إلى «اتفاق مصغر» تتريث بموجبه الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية جديدة، وتقدم ربما بعض التنازلات بشأن شركة «هواوي» الصينية للاتصالات التي تشن عليها واشنطن حملة محكمة، مقابل استئناف بكين شراء منتجات مزارعين أمريكيين كبادرة حسن نية.

لكن الخبير حذر بأن الحرب التجارية ستشهد هدنة لبضعة أشهر «قد تنتهي بخيبة أمل إذ يبدو التباعد كبيرا بين الطرفين».

وأعرب رئيس معهد «إيجيان ديفيلبمنت بنك إنستيتيوت» ناويوكي يوشينو عن أمله بأن يقوم الرئيسان ب«تهدئة المخاوف» التي تسود الأسواق المالية المتوترة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.