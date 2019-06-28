«الناقلات الوطنية» تستعد للطلب على السفر في الصيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



تشهد مطارات الدولة حركة سفر نشطة حتى الأسبوع الجاري، مع بدء موسم الإجازات الصيفية للمدارس، في ظل سفر العائلات المقيمة؛ لقضاء عطلة الصيف في بلدانها.

وتسجل شركات الطيران الوطنية إقبالاً كبيراً على السفر في الأيام القليلة المقبلة والتي تمتد حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو/‏ تموز المقبل؛ وذلك للرحلات المغادرة من الإمارات، فيما تنشط حركة المسافرين على متن الرحلات القادمة خلال الثلث الأخير من أغسطس/‏ آب 2019.

وأخذت أسعار تذاكر السفر بالارتفاع لتتراوح ما بين 30% و60% في بعض الوجهات، مقارنة مع الأسعار في غير أوقات الذروة؛ وذلك على متن الرحلات لبعض الوجهات الإقليمية؛ في ظل زيادة الطلب على السفر للوجهات في لبنان، والأردن، ومصر، وغيرها من الوجهات، مثل: آسيا وأوروبا.

وأشارت بيانات مواقع الحجوزات إلى أن شركات الطيران رفعت أسعار التذاكر في وجهات محددة؛ بسبب نفاد المقاعد، خاصة في الأسواق التقليدية التي تشغل إليها الناقلات رحلاتها بسعة مقعدية محدودة.

وبدأت طيران الإمارات تشغيل أربع رحلات إضافية أسبوعياً إلى ديربان، اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى 4 أغسطس 2019. وبذلك يصل عدد رحلاتها إلى هذه المدينة الجنوب إفريقية خلال هذه الفترة إلى 11 رحلة أسبوعياً.

وبدأت شركات الطيران بتعزيز سعتها المقعدية؛ حيث بدأت طيران الإمارات خدمة عمّان وبوسطن بطائراتها الإيرباص A380؛ لتلبية الطلب خلال موسم الصيف.

وتشغل «طيران الإمارات» خلال هذا الصيف رحلتين يومياً بطائرات A380 إلى مسقط من أول يوليو. وسوف تعمل الرحلتان بين دبي و مسقط بالطائرات ذات الطابقين؛ لتصبح مسقط أقصر رحلة منتظمة لطائرة الإمارات العملاقة.

وتتحضر «الاتحاد للطيران» للموسم الصيفي، بإطلاق رحلات موسمية بين أبوظبي ومدينة الإسكندرية، وسوف تقوم الشركة بتشغيل طائرتها من طراز A320 لتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى الإسكندرية خلال الفترة ما بين 2 يوليوز وحتى 31 أغسطس.

وتستعد الناقلة لإطلاق رحلات موسمية بين أبوظبي وصلالة في عُمان؛ تزامناً مع بدء فصل الخريف . وسوف تقوم الناقلة بتشغيل طائرتها من طراز A320 لتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى صلالة خلال الفترة 2 يوليو وحتى 31 أغسطس.

وتتوقع «فلاي دبي» أن تشهد نهاية الأسبوع إقبالاً كبيراً على السفر مع بدء موسم العطلات والإجازات الصيفية وتوقعات بازدحام المطارات خلال هذه الفترة.