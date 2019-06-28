شكرا لقرائتكم خبر عن «مفاجآت صيف دبي» تواصل إبهار الزوار بالعروض والفعاليات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

تستعد المراكز التجارية والمولات الرئيسية في إمارة دبي، لاستقبال عطلة نهاية الأسبوع الثاني من مهرجان مفاجآت صيف دبي في دورته الثانية والعشرين، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً يفوق الأسبوع الماضي، بعد انتهاء الدوام الرسمي لمعظم مدارس الدولة، لتتجه العائلات بذلك للمشاركة والاستفادة من العروض والخصومات التي تصل نسبتها إلى 75% تقدمها آلاف المتاجر المشاركة في النسخة الحالية من المفاجآت.

كان الأسبوع الأول من الفعالية قد شهد توافداً من قبل المتسوقين على المراكز التجارية وتحديداً يومي الجمعة والسبت، التي شهدت تخفيضات مضاعفة في عدد من المراكز التجارية، ومن المتوقع أن تفوق مبيعات وإقبال الزوار في أيام المفاجآت كل التوقعات، وأن تشكل مردودًا إيجابيًا بشكل كبير على مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة، وأن تشهد إقبالاً متواصلاً للاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة، كما أنها تشكل فرصاً للتجار والمتسوقين على حد سواء.

عروض جاذبة

وتشكل مفاجآت صيف دبي فرصة قوية لقطاع التجزئة، بما تقدمه من عروض جذابة تستقطب المتسوقين والمستهلكين، لتدعم بذلك القطاع نحو النمو من حيث الإقبال والمبيعات، كما تأتي الفعالية في وقت ذكي ومدروس بعناية تزامناً مع عطلات المدارس والإجازات الصيفية، ليشكل فرصة فريدة للاستفادة من التخفيضات من قبل المواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العالمية التي تحتضنها هذه المراكز، إلى جانب فرص الفوز بجوائز قيمة، حيث تركت هذه الفعاليات بصمات الفرح والسعادة على وجوه المتسوقين من الزوار والمقيمين في نسخها السابقة.

وتستمر الفعاليات إلى 3 أغسطس/‏آب المقبل، الأمر الذي يشكل زخماً ودعماً قوياً لقطاع التجزئة، حيث تحظى الفعاليات بسمعة إقليمية وعالمية، جعلتها محط أنظار الزوار وكافة المقيمين في الدولة، مع فرص الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية الهائلة في المتاجر المشاركة والتي تضمنت مختلف أنواع البضائع مثل الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية والإلكترونيات، بمشاركة آلاف المتاجر في مختلف مراكز دبي التجارية.

صفقة اليوم

وتنطلق فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الثاني من الفعاليات بصفقة اليوم التي تعود خلال الدورة الثانية والعشرين من المفاجآت، والتي ستشهد عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت في عدد من مراكز التسوّق حول المدينة، وتضم هذه الفعالية في أسبوعها الأول صفقات لعشّاق الموضة والأناقة، وتتوفر كل صفقة ليوم واحد فقط، لذا يجب على المتسوّقين التوجه إلى مركز التسوّق المختار للحصول على الصفقة المتاحة في ذلك اليوم، وقدّم «جي 2000» في «دبي فيستيفال مول» صفقة أمس الخميس من خلال عرض على الملابس الرسمية، حيث مكّن المتسوقين من الحصول على أي قطعتين من الملابس الرجالية أو النسائية بسعر 150 درهماً.

عالم مدهش

يعود عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة هذا الصيف في دورته العشرين ليضفي أجواء البهجة والمرح على زواره من العائلات والأطفال وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 17 أغسطس 2019 في القاعات 3-7 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم عالم مدهش هذا العام تجربة فريدة من نوعها لزوّاره من العائلات والأطفال، وذلك من خلال أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية وغير ذلك الكثير من العروض الجذابة التي تناسب كافة العائلات بالإضافة إلى أن الدخول مجاني للجميع.

فرقة العدالة

يستضيف «سيتي سنتر ديرة»عرض «فرقة العدالة» في الفترة من 27 يونيو وحتى 6 يوليو، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بمتابعة المهمة الخاصة التي يقوم خلالها الأبطال الخارقون «سوبرمان» و«باتمان» و«وندروومان» و«فلاش» بإنقاذ الأرض.

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آبا ريونيون

الحفل الختامي لعرض «آبا ريونيون» على مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، والذي يقدّم الفرصة لعشّاق هذه الفرقة للاستمتاع بعدد من الأغنيات مثل «ووترلو» و«ماماميا» خلال عرض مباشر في 27 يونيو، ويتضمن العرض حفلين غنائيين.

كوميديا سوداء

يستضيف مسرح «ذا جنكشن» في «السركال أفنيو» خلال شهر يونيو الكوميديا السوداء المرشحة لجائزة توني «بيهاندنج إن سبوكان»، والتي يخرجها الكاتب والمخرج الفائز بجائزة الأوسكار مارتن ماكدونا. وتواكب أحداث المسرحية تفاصيل حياة رجل متقدم في السن يشغله البحث عن يده المفقودة. تنطلق العروض في 27 يونيو وتستمر ليومين.

مرح في ذا أوتلت فيليدج

يقدّم «ذا أوتلت فيليدج» مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال خلال الصيف، وتشمل هذه الأنشطة فنون الرسم، وملعب غولف صغير، ولعبة تويستر، ولعبة القفز على المربعات، وألعاب الأركيد، ومسرحاً للعروض المباشرة التي تتضمن العلوم وألعاب الخفّة وفنون السيرك.

التجربة الاستوائية

يستضيف «ابن بطوطة مول» «التجربة الاستوائية» يومياً خلال مفاجآت صيف دبي من الساعة 5 مساءً وحتى 10 ليلاً، وتتضمن هذه التجربة عروضاً ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، وتتضمن العروض خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع: «الجميلة والوحش»، و«رحلة سندباد الأخيرة»، و«مغامرات بيتر بان»، «القراصنة العرب»، و«أليس في بلاد العجائب»، و«الأميرات المغامرات».

تخفيضات حتى 75 في المئة

الزوّار والمقيمون على موعد مع تخفيضات تتراوح بين 25 - 75 في المئة على منتجات مختارة من أكثر من 700 علامة تجارية في أكثر من 3,500 متجر خلال عطلة نهاية الأسبوع.