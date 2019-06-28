«سياحة أبوظبي» تختتم جولة ترويجية في بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، جولتها الترويجية السنوية في المملكة المتحدة، والتي تضمنت برنامجاً من الفعاليات الناجحة في فندق «تشيستر جروسفينور» و«استاد الاتحاد» في مانشستر يوم 4 يونيو، وفي مطعم «ذا سيرسي» في برج «ذا جيركين» في لندن يوم 6 يونيو.

واستقطبت الجولة، التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» و«اكسبيرينس هب» جزيرة ياس، 178 من وكلاء السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات والجولات ومديري المنتجات في المملكة المتحدة وإيرلندا، والذين التقوا ممثلي 17 من الشركاء والفنادق والمنتجعات ومعالم الجذب السياحي في أبوظبي، وتعرفوا على خريطة التجارب السياحية والترفيهية والثقافية الفريدة في الإمارة، والتي تجعلها وجهة استثنائية.

واستمع المشاركون أيضاً إلى شرح لأحدث التطورات في الوجهة السياحية إلى جانب تسليط الضوء على الفنادق والمنتجعات الجديدة والشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«إكسبو 2020 دبي» الذي تحتضنه دولة الإمارات اعتباراً من شهر أكتوبر 2020. وتعرف الحضور كذلك على «قصر الوطن»، الصرح الثقافي والمعماري الذي تم افتتاحه مؤخراً في قصر الرئاسة في العاصمة، وتفاصيل الزيادة الأخيرة في عدد رحلات «الاتحاد للطيران» إلى أبوظبي، ومميزات بطاقة «أبوظبي الاستثنائية» التي تقدم خصومات مذهلة وعروضاً خاصة للزوار.

بدأت فعاليات الجولة بحفل إفطار في تشيستر، ثم أمسية في نادي «تونيل كلوب» داخل استاد الاتحاد الخاص بنادي «مانشستر سيتي». واستمتع الحضور في الفعالية المسائية، التي أقيمت في لندن، بمناظر لغروب الشمس عبر العاصمة من الطابق 40 في برج «ذا جيركين» بالإضافة إلى أشهى الأطعمة والمشروبات. واختتمت كل فعالية بسحب على جوائز قيمة، حيث فاز 20 من الوكلاء بجوائز لقضاء عطلات في أبوظبي تقديراً لمعرفتهم الواسعة بالوجهة السياحية.

وانضم إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في هذه الجولة عدد من أبرز الشركاء والفنادق والمنتجعات ومعالم الجذب وشركات إدارة الوجهات، بما في ذلك ممثلون عن «أبوظبي الوطنية للفنادق»، و«فنادق ومنتجعات أنانتارا»، و«المغامرات العربية»، و«فندق باب القصر»، و«فندق دوسيت ثاني أبوظبي»، و«الاتحاد للطيران»، و«الاتحاد للعطلات»، و«اكسبيرينس هب»، و«إكسبو 2020 دبي»، و«إنتركونتيننتال»، و«فنادق ومنتجعات جميرا»، و«ماجيك العربية»، و«فنادق ريكسوس»، و«فنادق ومنتجعات روتانا»، و«سانت ريجيس أبوظبي»، وفندق ياس وحلبة مرسى ياس.

تعتبر المملكة المتحدة أكبر الأسواق السياحية الأوروبية والثانية عالمياً لإمارة أبوظبي، حيث استقبلت منشآتها الفندقية ما يزيد على 277,000 نزيل بريطاني خلال العام 2018 بنسبة نمو 6٪ مقارنة بالعام 2017.