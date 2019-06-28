المدن الترفيهية تنعش جزيرة ياس صيفاً بأجواء حماسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تستقبل المدن الترفيهية الثلاث الحاصلة على العديد من الجوائز في جزيرة ياس مئات الأسر والوفود السياحية من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بما تقدمه من رحلات ومغامرات وأجواء مملوءة بالمرح مع مجموعة من أشهر الشخصيات المحبوبة لدى الجميع.

وتحتضن المدينة الترفيهية الأولى على مستوى العالم التي تحمل علامة «فيراري»، مجموعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المستوحاة من علامة «فيراري»، تتميز المدينة بألعاب محاكاة عصرية وتجارب ومرافق ترفيهية تفاعلية ملائمة للأطفال مثل مخيم تدريب الصغار، ما يجعلها مقصداً لجميع أفراد العائلة، ويمكن للزائرين الاستمتاع لوقت أطول في نهاية كل أسبوع، حيث تفتح مدينة «عالم فيراري» أبو ظبي أبوابها حتى الساعة 11:00 ليلاً.

ومدينة «عالم فيراري» أبوظبي هي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه اختبار ما يفوق سرعة سيارة فورمولا 1، من خلال الأفعوانية الأسرع في العالم، «فورمولا روسالتي» تصل سرعتها إلى 240 كم/ الساعة خلال 4.9 ثانية.

كما تستقبل مدينة الألعاب المائية أكبر حديقة مائية في دولة الإمارات، «ياس ووتروورلد» أبوظبي، المستوحاة من التراث الإماراتي الغني الذي يتميز بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ من خلال قصتها الفريدة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة»، وتحتوي على أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً مناسباً لجميع أفراد العائلة، وتضم خمس ألعاب لا يمكن تواجدها في أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك لعبة «باندت بومبر» وهي أول أفعوانية في العالم تضم مؤثرات مائية وصوتية وأضواء ليزر.

وتضم مدينة «وارنربراذرز» أبو ظبي، ست مناطق تشمل «وارنر براذرز بلازا» التي تحتفل بالعصر الذهبي لهوليوود، و«غوثام سيتي» التي تستقبل الشجعان الراغبين في مساعدة باتمان على محاربة الجريمة.