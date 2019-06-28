شكرا لقرائتكم خبر عن نمو حجوزات الطيران إلى دول جنوب آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تصدّرت بلدان جنوب شرق آسيا قائمة الوجهات المفضلة للعطلات الصيفية لدى المسافرين من دولة الإمارات هذا العام، وذلك وفقاً لتقرير توجهات السفر الذي كشفت عنه أمس «تجوّل» منصة حجوزات تذاكر الطيران والفنادق الإلكترونية التي تتخذ من «دبي» مقراً لها.

وأشار التقرير إلى تصدر «بانكوك» الطلب على حجوزات الطيران بنمو نسبته 164% مقارنة بعام 2018 بفضل ثقافتها الغنية وشوارعها النابضة بالحياة؛ تلتها مباشرة جزيرة «بالي» الساحرة التي حققت نمواً نسبته 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكشف التقرير عن ارتفاع حجوزات السفر إلى مدينة «كوالالمبور» التي تمتاز بنشاطها الدائم وناطحات السحاب المتلألئة وشوارعها التي تصطف على جانبيها محطات الطهي، بنسبة 130% مقابل 2018.

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