شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم في غرفة الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ظهر أمس في مبنى الغرفة حفلاً لتكريم خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس الإدارة للدورة الثالثة عشرة وأعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم المدير العام السابق للغرفة، بحضور سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وأثنى خليفة الكعبي على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة وما قدموه من جهد كبير خلال فترة عضويتهم في اللجان المختلفة، مؤكداً أن غرفة الفجيرة اهتمت اهتماماً كبيراً بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الغرفة لخدمة مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم لرئيس الغرفة وكافة العاملين بها لجهودهم وعملهم بروح الفريق الواحد خلال فترة مجلس الإدارة.

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