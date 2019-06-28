«إكسبو الشارقة» يستضيف معرض «كارير أوتساف» للوظائف

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وقع مركز إكسبو الشارقة امس اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا» الشركة الهندية للموارد التعليمية، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لدى الجانبين في مجال صناعة المعارض التعليمية والمهنية.

وبموجب الاتفاقية سيستضيف مركز إكسبو الشارقة معرض «كارير أوتساف» أحد أكبر الفعاليات التعليمية ومعارض التوظيف في الهند، وذلك بالتزامن مع معرض التعليم الدولي الذي سينطلق في نسخته ال16 خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2020، بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المركز ووقعها بالنيابة عن مركز اكسبو الشارقة سلطان شطاف، مدير التسويق وتطوير الأعمال، وسريبال دي جاين، المدير العام لشركة «كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال سيف محمد المدفع: إن معرض التعليم الدولي يعد واحدا من أهم الأحداث التي يستضيفها وينظمها مركز إكسبو الشارقة، وتسهم بدور فاعل في مواكبة الازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم على مستوى المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها، مثمنا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لقطاع التعليم، والدعم الكبير الذي يقدمه سموه من خلال توفير كافة متطلبات وأدوات العملية التعليمية للارتقاء بجودتها.

وأكد المدفع أن الاتفاقية المبرمة مع شركة «كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا» تأتي في إطار استراتيجية «إكسبو الشارقة» التي تستهدف التطوير الدائم لمعرض التعليم الدولي، وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات والخبرات والتجارب العالمية في أساليب التعليم، مشيراً إلى أن استضافة معرض «كارير أوتساف» للتوظيف الذي تنظمه شركة«K2» سيشكل إضافة نوعية عبر الاستفادة من الخبرات الطويلة للقائمين عليه، حيث سيُلبي احتياجات عشرات آلاف الطلاب والمهتمين، من خلال ما يقدمه من جلسات وندوات وورش عمل تخصصية، إلى جانب تعريف الطلبة بالعديد من الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية في الهند، فضلا عن تعريفهم بأهم الوظائف العالمية في مختلف الجامعات، موضحاً أن أعداد المسجلين في معرض «كارير أوتساف» يصل إلى حوالي 70 مليون باحث، وهذا ما يجعله أحد أضخم قطاعات التعليم العالي في العالم.

وأعرب سريبال دي جاين عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تلبي احتياجات الطلبة والباحثين، من خلال طرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الدراسية المعترف بها عالمياً، حيث سيتيح للطلاب خيارات غير محدودة للدراسة في مئات الجامعات وآلاف الكليات في الهند، مشيرا إلى أن الهند تعتبر ثاني أكبر مراكز التعليم العالي في العالم، كما تمتلك واحداً من أكثر قطاعات التعليم كفاءة من حيث التكلفة؛ ما يجعل من فرصة الدراسة فيها تجربة متميزة بكل تأكيد.