«إعمار العقارية» تستقطب 33 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي 0.13%، عند 2626.06 نقطة، بتداولات ب 141,4 مليون درهم بتنفيذ 1963 صفقة توزعت على 75,3 مليون سهم. وشهد التداول ارتفاع 14 شركة وهبوط 11، وثبات أسعار 7.

من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، «المصرف الخليجي التجاري» بإغلاق 0.640 درهم بنسبة 12.5%، ثم «دبي التجاري» بإغلاق 3.80 درهم بنسبة 5.55%، ثم «دي إكس بي» بإغلاق 0.195 درهم بنسبة 2.63%، ثم «أمان» بإغلاق 0.450 درهم بنسبة 2.27%، ثم «المدينة للتمويل والاستثمار» بإغلاق 0.225 درهم بنسبة 1.81%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، «آن ديجيتال سيرفسس» بإغلاق 0.165 درهم بنسبة 4.62%، ثم «دبي للاستثمار» بإغلاق 1.23 درهم بنسبة 1.60%، ثم «الاتحاد العقارية» بإغلاق 0.335 درهم بنسبة 1.18، ثم «سوق دبي المالي» بإغلاق 0.706 درهم بنسبة 0.98%، ثم «سلامة» بإغلاق 0.575 درهم بنسبة 0.86%.

وفي ما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 33 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 30,2 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 17,7 مليون درهم، ثم «أرامكس» 17,2 مليون درهم، ثم «داماك العقارية» 6 ملايين درهم.