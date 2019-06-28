شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يسود «وول ستريت» بانتظار إحراز تقدم في المحادثات التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تداولات جلسة أمس، حيث يعلق المستثمرون آمالاً بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المقرر السبت، بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة العشرين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة بدعم من مكاسب أسهم «وول جرينز بوتس الاينس»، كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.3٪، بقيادة قطاعي خدمات الاتصالات والمالية، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5 ٪.

من المقرر أن يجتمع ترامب وشي في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان يوم السبت. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان مسألة التجارة.

تخوض الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية منذ أكثر من عام. فرضت الولايات المتحدة تعريفة على أكثر من 250 مليار دولار من البضائع الصينية. ردت الصين بالتعريفة الجمركية على المنتجات الأمريكية.

اتفاق بين ترامب وشي في قمة مجموعة العشرين في اليابان من شأنه أن يمنع الجولة القادمة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية.

وقالت وزارة التجارة إن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل قوي بلغ 3.1 ٪ في الربع الأول، لكن بعض مكونات المؤشر مثل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية نمت بوتيرة أبطأ.

وعلى صعيد الشركات ارتفع سهم «وول جرينز بوتس الاينس» 3.7٪ بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وأوربياً، ارتفعت الأسهم في التعاملات المبكرة أمس الخميس مع تجدد حالة التفاؤل بشأن التجارة، بعدما ذكر تقرير أن الولايات المتحدة والصين توصلتا لهدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل قمة مجموعة العشرين المرتقبة هذا الشهر.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلاً عن مصادر أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقاً سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 بالمئة، في حين سجل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة أداء أفضل بارتفاعه 0.53 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 0.9 بالمئة، وزاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 بالمئة، حيث أدى إرجاء فرض الرسوم الجمركية لارتياح بين الشركات الأكثر عرضة للضرر من تباطؤ التجارة العالمية.

وكان سهم إتش آند إم هو الرابح الأكبر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حيث صعد تسعة بالمئة بعدما أعلنت الشركة السويدية المتخصصة في بيع الأزياء بالتجزئة أن مجموعاتها الصيفية حققت انطلاقة جيدة وأنها تبيع المزيد من الملابس بسعرها الكامل بدون خصومات.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً أمس بدعم من آمال إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث يترقب المستثمرون بحذر ما ستسفر عنه قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفع نيكاي 1.2 بالمئة ليغلق عند 21338.17 نقطة.

وتحسنت المعنويات إجمالاً حيث ارتفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين قبيل اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطلع الأسبوع لكنه أشار إلى استعداده لفرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية تقريبا إذا استمر الخلاف بين البلدين.

ومن المتوقع أن يجتمع ترامب وشي يوم السبت لإجراء حوار قد ينعش المفاوضات المتعثرة بين أكبر اقتصادين في العالم أو يسفر عن انطلاق حرب تجارية أعمق وأعلى تكلفة تعرقل النمو العالمي وتؤدي لاضطراب الأسواق المالية.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات صناعة الآلات والسيارات والتكنولوجيا. وارتفع سهم طوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة بينما قفز سهم تي.دي.كيه كورب 4.1 بالمئة وصعد سهم دايكن اندستريز 5.3 بالمئة وزاد سهم سوبارو كورب 4.5 بالمئة.

كما حققت الشركات التي تعتمد على الطلب الصيني مكاسب.

وارتفع سهم فانوك كورب 1.7 بالمئة وزاد سهم ياسكاوا إلكتريك 4.6 بالمئة.

وقفز سهم جابان ديسبلاي 18 بالمئة بعدما ذكرت صحيفة أساهي أن شركة أبل ستضخ 100 مليون دولار في الشركة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2 بالمئة ليغلق عند 1553.27 نقطة.