الان تتابع بوتين: اتفاق خفض إنتاج النفط لعب دورا إيجابيا في استقرار الأسواق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 25 دقيقة - 9:55 م, 27 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتفاق خفض إنتاج النفط لعب دورا إيجابيا في استقرار الأسواق، والمنتجون والمستهلكون يريدون ذلك.

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