افعل ولا تفعل في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تزخر الثقافة اليابانية بعدد من الآداب والتقاليد العامة المثيرة للاهتمام. ومن موقع JW Web Magazine ومواقع أخرى جمعت «مكة» قائمة تحتوي على أبرز الأشياء التي ستود فعلها حال زيارتك لليابان، وقائمة أخرى تشتمل على بعض المحظورات التي يمتنع فعلها في اليابان: أشياء ستود فعلها حال زيارتك لليابان: 1. تسلق جبل فوجي. 2. تنزه مع القرود في حديقة «أراشياما». 3. زيارة مدينة «أكيهابارا» المطورة الكترونيا. 4. تناول وجبة الرامن الشهيرة. 5. زيارة مدينة «هانامي» الشهيرة في فصل الربيع. 6. الذهاب في رحلة برية إلى قصر ياباني عتيق. 7. ارتداء الزي الياباني الرسمي «الكيمونو». Advertisements 8. الذهاب في رحلة تسوق في شارع «هاراشوكو». 9. تجربة أن تكون محارب «نينجا». أشياء يحظر فعلها في اليابان: 1. كسر عادة تناول الأكل بالعيدان الخشبية. 2. ارتداء الحذاء بالداخل. 3. وضع «بقشيش» حال شرائك من أي مطعم. 4. الصوت العالي وأنت تتحدث بالهاتف في الأماكن العامة. 5. الإشارة باليد على المارة. 6. قيادة السيارة محاذيا الجهة اليمنى. 7. التأخر عن المواعيد. 8. تناول الطعام أثناء التجول في الأماكن العامة.



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