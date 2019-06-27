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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتحرك بمنطقة ضيقة من التداولات – تحليل – 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) بنطاق ضيق من التداولات الجانبية على المدى القصير والمستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته المستمرة تأكيد اختراق مستوى المقاومة العنيد 204.18 ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تستمر توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 204.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 211.71 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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