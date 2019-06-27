شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم 42.80 ، جاء ارتفاع سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بآخر جلساته ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته في وقت سابق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي مستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 42.80 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 40.10 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه