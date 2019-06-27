شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يستند لدعمه الحالي – تحليل – 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد FORD MOTOR CO (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى مستوى الدعم 9.77 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 12.14 إلى 7.41) ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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ولهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.77 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 10.33 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد