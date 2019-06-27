علي بابا يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 27-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) في آخر جلساته ، ليحاول التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 165.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.50 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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