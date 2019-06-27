شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يواصل خسائره – تحليل – 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر مستوى الدعم 1092.41 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 970.27 إلى 1289.00) ، ويستقر أدنى حتى تلك اللحظة ليؤكد على كسره ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 1092.41 ، ليستهدف مستوى الدعم 1045.49 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط