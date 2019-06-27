شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر الداش كوين على الدعم المحوري 161.30 في محاولة لكسره، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي تمتد أهدافه التالية لتصل إلى 151.90، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون مستوى 176.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 160.00 والمقاومة 176.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط