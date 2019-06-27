شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بتحقيق أهدافنا السلبية المقترحة صباحاً عند 120.90 ثم 115.50، ويظهر بعض الميل الصاعد الآن في طريقه لاختبار المستوى الأول الذي يتحول إلى مقاومة فرعية الآن، مع الإشارة إلى أن ملامسة دعم القناة الصاعدة إلى جانب مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% قد يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، لكننا بحاجة لتخطي مستويات 120.90 ثم 126.30 لتأكيد التحوّل نحو الارتفاع.

وبالتالي، نحن نفضّل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر اختراق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه أو كسر الدعم 112.90، مع الإشارة إلى أن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو مناطق 100.00 بشكل رئيسي، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 133.00 ثم 137.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 112.00 والمقاومة 126.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير