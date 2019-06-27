شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الإيثريوم ضغط سلبي قوي الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 288.80، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الهابط وكسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 265.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 288.80، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 390.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 315.00 والمقاومة 360.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد