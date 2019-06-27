شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بسلبية الآن ليضغط على الدعم المحوري 11760.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 11000.00 مبدئياً، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الرئيسي التالي عند 14420.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12200.00 والمقاومة 14000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد